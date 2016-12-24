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Мощный взрыв прогремел на заводе фейерверков в Китае
Весь мир

Мощный взрыв прогремел на заводе фейерверков в Китае

Сегодня 11:33
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Мощный взрыв прогремел на заводе фейерверков в Китае

Пекин, 24 декабря. На заводе по производству фейерверков в китайской провинции Хэбэй прогремел мощный взрыв. По данным Центрального телевидения Китая, ЧП случилось на предприятии, расположенном в городском округе Таншань.

Как сообщает CCTV, в настоящее время на месте работают специалисты, устанавливаются причины взрыва. Информации о погибших и пострадавших не приводится, идет расследование.

Отмечается, что производство фейерверков и петард в провинции Хэбэй в настоящее время запрещено из-за сильного загрязнения воздуха.

Как сообщала «Газета.ру», ранее посетители рождественской ярмарки в центре французского города Метц были эвакуированы вечером 23 декабря из-за припаркованного там подозрительного автомобиля.

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Тимур Румянцев
#китай
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