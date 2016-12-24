Росавиация приостановила полеты Sukhoi Superjet 100

Москва, 24 декабря. Полеты нескольких самолетов Sukhoi Superjet 100, в том числе «Аэрофлота» и «ИрАэро», были приостановлены. Соответствующее решение приняла Росавиация в связи с дефектом стабилизатора воздушных судов.

«Дефект не является критическим по своим свойствам. Тем не менее, Росавиация приняла решение не эксплуатировать даже те самолеты, где есть подозрение на дефект, и проводить визуальный осмотр флота каждый день», — сообщил источник ТАСС.

После проведения проверки неполадки самолетов будут исправлены.

Всего в субботу были отменены пять рейсов Superjet по России — в Тюмень Нижнекамск, Волгоград и Самару, передает «Газета.ру».