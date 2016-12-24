FAN-TV Лента новостей
Росавиация приостановила полеты Sukhoi Superjet 100
Россия

Росавиация приостановила полеты Sukhoi Superjet 100

Сегодня 13:57
95

Росавиация приостановила полеты Sukhoi Superjet 100

Москва, 24 декабря. Полеты нескольких самолетов Sukhoi Superjet 100, в том числе «Аэрофлота» и «ИрАэро», были приостановлены. Соответствующее решение приняла Росавиация в связи с дефектом стабилизатора воздушных судов.

«Дефект не является критическим по своим свойствам. Тем не менее, Росавиация приняла решение не эксплуатировать даже те самолеты, где есть подозрение на дефект, и проводить визуальный осмотр флота каждый день», — сообщил источник ТАСС.

После проведения проверки неполадки самолетов будут исправлены.

Всего в субботу были отменены пять рейсов Superjet по России —  в Тюмень Нижнекамск, Волгоград и Самару, передает «Газета.ру».

комментарии
Катерина Михайлиди
Новости партнеров
Эксклюзив

Трамп против всего мира: начнут ли США новую гонку ядерных вооружений

Сегодня 13:37
100

Новости Новороссии: ВСУ готовятся атаковать силы ЛНР под Дебальцево, Ясиноватая и Горловка на линии огня

Сегодня 13:24
232

Порошенко увяз в коррупции: как революция на Украине пожирает своих детей

Сегодня 12:53
282

Сирия новости 24 декабря 2016 12.30: «Ахрар аш-Шам» и ИГ бьют друг друга в Дамаске, ВКС РФ провели операцию в Латакии

Сегодня 12:30
468

Сирия сегодня: удары по ИГ в Хомсе, Алеппо под обстрелом, Ракка перед выбором

Сегодня 11:27
585
Показать еще
Прямая трансляция

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Назван предмет, который школьники знают хуже всего

14:10

Врачи рассказали, куда переводят Лужкова из реанимации

14:08

Строивший МКС американский астронавт Селлерс умер в США

14:04

Росавиация приостановила полеты Sukhoi Superjet 100

13:57

ДНР заявила о захвате ВСУ населенного пункта из «серой» зоны Донбасса

13:50

Фонд Кадырова направил в Сирию 80 тонн гумпомощи

13:42

Госпогранслужба Украины напугана «активизацией российской авиации» в Крыму

13:39

Трамп против всего мира: начнут ли США новую гонку ядерных вооружений

13:37

Мужчинам без высшего образования могут разрешить служить по контракту

13:26

Новости Новороссии: ВСУ готовятся атаковать силы ЛНР под Дебальцево, Ясиноватая и Горловка на линии огня

13:24

Два человека погибли в результате взрыва на военном арсенале в Башкирии

13:24

Донбасс: ЛНР сообщила об обстрелах ВСУ, несмотря на перемирие

13:16
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Назван предмет, который школьники знают хуже всего
Читать
Закрыть