Власти ДНР отменили все массовые мероприятия в обстреливаемом Дебальцево

Донецк, 24 декабря. Массовые мероприятия в Дебальцево, намеченные на субботу с участием председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина, отменены из-за риска новых обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил спикер парламента.

По словам Пушилина, решение принято в целях обеспечения безопасности мирного населения. Парламентарий собирался провести встречу с представителями общественного движения «Донецкая Республика», а также поучаствовать в массовых мероприятиях.

«Учитывая, что наш противник начал обстреливать Дебальцево именно в местах скопления людей, мероприятия пришлось отменить», — пояснил Пушилин, отметив, что отменить пришлось даже елки.

Обстановка на Дебальцевском направлении резко обострилась во второй половине декабря. В частности, 21 декабря ВСУ впервые с февраля 2015 открыли огонь по жилым кварталам города. Тогда были повреждены четыре здания. В результате обстрелов город временно был полностью обесточен.

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