Краснодарский туман загнал в Сочи три самолета

Краснодар, 24 декабря. В международном аэропорту Краснодара из-за тумана задержаны три авиарейса на прилет и вылет. Как сообщает пресс-служба «Базэл Аэро», соответствующая информация была дана на 10.00 по московскому времени 24 декабря.

По словам представителя «Базэл Аэро», три самолета совершили посадку на запасном аэродроме в Сочи в течение ночи из-за сильного тумана. Он отметил, что один рейс направлялся в Краснодар из Еревана, два — из Москвы.

В настоящее время в штатном режиме работает аэропорт Краснодара, представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных рейсов.

Как сообщала «Газета.ру», ранее «Аэрофлот» отменил ряд рейсов на внутрироссийских направлениях из-за приостановки эксплуатации шести самолетов Sukhoi Superjet 100.