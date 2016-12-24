Порошенко увяз в коррупции: как революция на Украине пожирает своих детей

Новая часть компромата на президента Украины вышла в тираж: ее опубликовал авторитетный американский еженедельник Time. С его страниц депутат Верховной рады Александр Онищенко обвинил Петра Порошенко не только в коррупции, но и в преследовании оппонентов. Качается ли под Петром Алексеевичем стул и как скоро на Украине сменится власть? Выясняло Федеральное агентство новостей.

Онищенко, выставив себя свидетелем, рассказал журналистам о том, что сам видел, как Порошенко украл сотни миллионов долларов, брал откаты чуть ли не с каждого контракта государственного предприятия, а в отношении тех, кто был против, проводил широкую кампанию, подвергая нападкам со стороны правительства. Он призвал мировую общественность посодействовать реформам на Украине и не закрывать глаза на преступления действующей власти. В течение года все свои беседы с главой государства он записывал на наручные часы с диктофоном.

«Не вижу оснований считать, что у Порошенко какой-то конец карьеры. На Украине он все достаточно плотно контролирует, а вот как раз его критики теряют свои позиции и свой бизнес. Посмотрите, как господин Коломойский расстался с «ПриватБанком», после чего ему осталось только сетовать на тяжелую судьбу и на то, что современная постмайданная Украина не слишком ласкова к олигархам, которые этот майдан профинансировали. Можно говорить о том, что на Украине нарастают проблемы и о том, что революция пожирает своих детей: олигархи. политики, которые стояли в ядре майданного движения, в основной своей массе оказались не у дел. Вполне можно предположить, что даже при изменении ситуации Порошенко постарается вписаться в реалии и подстроиться под Трампа, изменив свой курс. Он достаточно гибкий политик», — комментирует политолог, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Владимир Киреев.

К тому же ситуацию пытаются держать в руках и юристы президента. По крайней мере, внутри страны они сделали все возможное, чтобы предотвратить распространение нелестной для Порошенко информации. Любое СМИ, которое пойдет против власти, будет немедленно привлечено к ответственности.

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«В этой истории не все зависит от желания Порошенко. Информация в последнее время очень сильно расходится, скрывать ее невозможно, и подтверждение фактам коррупции и экономическим преступлениям налицо. Его бывшие соратники дают информацию и тучи над не вполне легитимным президентом сгущаются. Новые разоблачения и судебные процессы, где он будет участвовать не как свидетель, еще впереди. Думаю, высока вероятность и досрочных выборов. Причем не так важно, кто придет на его место. Если устроить голосование прямо сейчас, население Украины отдаст свой голос за кого угодно, лишь бы были какие-то перемены. Как говорится, пусть хуже, лишь бы иное», — рассуждает, в свою очередь, политолог Александр Дудчак.

По его словам, под этим лозунгом обычно выборы и проходят: люди голосуют не за кого-то, а против определенного кандидата.

«Все, кто сейчас находятся на политическом Олимпе, победы недостойны. На какое-то время они подменили всю реальную оппозицию — и Тимошенко, и Ляшко. Всплывут и новые персонажи, возможно, появится шанс и у прежней власти вернуться. Воспоминания о периоде до Майдана сохранились, и те проблемы вроде невысоких пенсий или зарплат стали совсем смешными, особенно в сравнении с нынешними проблемами. Смена власти произошла незаконно, и нужно возвращать Украину в законное русло», — добавляет эксперт ФАН.