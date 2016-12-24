FAN-TV Лента новостей
Пережившая авиакатастрофу и взрыв самолета стюардесса Вулович скончалась в Сербии
Весь мир

Пережившая авиакатастрофу и взрыв самолета стюардесса Вулович скончалась в Сербии

Сегодня 11:05
219

Пережившая авиакатастрофу и взрыв самолета стюардесса Вулович скончалась в Сербии

Белград, 24 декабря. В столице Сербии на 67-м году жизни скончалась стюардесса Весна Вулович, прославившаяся на весь мир после того, как осталась жива в авиакатастрофе 1972 года, когда ее самолет взорвался в небе над Чехословакией на высоте 10 160 метров.

Как сообщает сербское издание «Вечерние новости», друзья Вулович заволновались, когда она несколько дней не отвечала на телефонные звонки. Близкие вызвали полицию. Выломав дверь в квартиру, полицейские обнаружили тело погибшей стюардессы в ванной комнате. 

На данный момент причина смерти Вулович не известна. По данным полиции, она скончалась несколько дней назад. 

Напомним, самолет McDonnell Douglas DC-9-32 взорвался на высоте 10 160 метров. Вулович не только пережила взрыв, но и оказалась единственной выжившей из 28 пассажиров и членов экипажа после падения обломков на землю.

При этом 22-летняя стюардесса Весна Вулович вообще не должна была попасть на злополучный рейс. Из-за ошибки авиакомпании ее направили на него вместо другой стюардессы с тем же именем. К моменту катастрофы Вулович находилась в качестве бортпроводника-стажера.

комментарии
Олеся Волкова
#весна вулович
Новости партнеров
Эксклюзив

Трамп против всего мира: начнут ли США новую гонку ядерных вооружений

Сегодня 13:37
79

Новости Новороссии: ВСУ готовятся атаковать силы ЛНР под Дебальцево, Ясиноватая и Горловка на линии огня

Сегодня 13:24
177

Порошенко увяз в коррупции: как революция на Украине пожирает своих детей

Сегодня 12:53
224

Сирия новости 24 декабря 2016 12.30: «Ахрар аш-Шам» и ИГ бьют друг друга в Дамаске, ВКС РФ провели операцию в Латакии

Сегодня 12:30
394

Сирия сегодня: удары по ИГ в Хомсе, Алеппо под обстрелом, Ракка перед выбором

Сегодня 11:27
545
Показать еще
Прямая трансляция

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Росавиация приостановила полеты Sukhoi Superjet 100

13:57

ДНР заявила о захвате ВСУ населенного пункта из «серой» зоны Донбасса

13:50

Фонд Кадырова направил в Сирию 80 тонн гумпомощи

13:42

Госпогранслужба Украины напугана «активизацией российской авиации» в Крыму

13:39

Трамп против всего мира: начнут ли США новую гонку ядерных вооружений

13:37

Мужчинам без высшего образования могут разрешить служить по контракту

13:26

Новости Новороссии: ВСУ готовятся атаковать силы ЛНР под Дебальцево, Ясиноватая и Горловка на линии огня

13:24

Два человека погибли в результате взрыва на военном арсенале в Башкирии

13:24

Донбасс: ЛНР сообщила об обстрелах ВСУ, несмотря на перемирие

13:16

Airbus A330 с американскими футболистами застрял при посадке

13:09

Детский омбудсмен высказалась за создание публичного реестра педофилов

13:06

Российскую лыжницу Иванову отстранили от соревнований

13:06
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Росавиация приостановила полеты Sukhoi Superjet 100
Читать
Закрыть