Пережившая авиакатастрофу и взрыв самолета стюардесса Вулович скончалась в Сербии

Белград, 24 декабря. В столице Сербии на 67-м году жизни скончалась стюардесса Весна Вулович, прославившаяся на весь мир после того, как осталась жива в авиакатастрофе 1972 года, когда ее самолет взорвался в небе над Чехословакией на высоте 10 160 метров.

Как сообщает сербское издание «Вечерние новости», друзья Вулович заволновались, когда она несколько дней не отвечала на телефонные звонки. Близкие вызвали полицию. Выломав дверь в квартиру, полицейские обнаружили тело погибшей стюардессы в ванной комнате.

На данный момент причина смерти Вулович не известна. По данным полиции, она скончалась несколько дней назад.

Напомним, самолет McDonnell Douglas DC-9-32 взорвался на высоте 10 160 метров. Вулович не только пережила взрыв, но и оказалась единственной выжившей из 28 пассажиров и членов экипажа после падения обломков на землю.

При этом 22-летняя стюардесса Весна Вулович вообще не должна была попасть на злополучный рейс. Из-за ошибки авиакомпании ее направили на него вместо другой стюардессы с тем же именем. К моменту катастрофы Вулович находилась в качестве бортпроводника-стажера.