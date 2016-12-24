Рябинский рассказал о «большом суде» по делу Поветкина в 2017 году

Москва, 24 декабря. В 2017 году состоится новое разбирательство по делу российского боксера Александра Поветкина, связанное со скандалами вокруг допинг-проб спортсмена.

Как рассказал президент промоутерской компании «Мир бокса» Дмитрий Рябинский, Поветкина ждет большой суд в следующем году. Рябинский обещал, что защита подумает, «как с этим бороться».

«Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права», — резюмировал он.

Напомним, 17 декабря Алексанр Поветкин должен был провести бой за звание чемпиона WBC с канадским боксером Бермейном Стиверном. Бой был отменен из-за положительной допинг-пробы спортсмена. Эксперты нашли в ней остарин.

Как писала «Национальная служба новостей», ранее Николай Валуев заявил, что Поветкин никогда не давал повода для плохого имиджа.