Стартовало строительство моста между Россией и Китаем в Амурской области

Благовещенск, 24 декабря. Строительство моста через реку Амур, который свяжет РФ и КНР, началось в Благовещенском районе Амурской области. Как заявили в пресс-службе правительства российского региона, в субботу была проведена торжественная церемония, в которой принимали участие представители власти провинции Хэйлунцзян и губернатор Амурской области.

«Дан старт началу строительства трансграничного мостового перехода через реку Амур», — отметили в пресс-службе.

Известно, что более 20 лет шла подготовка к возведению моста. На 2019 год намечен ввод в эксплуатацию.

Как сообщала «Газета.ру», ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции предложил провести референдум по названию моста в Крым.