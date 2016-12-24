Автобус въехал в остановку в Ленобласти, есть погибшие

Санкт-Петербург, 24 декабря. Два пешехода погибли на остановке общественного транспорта в Выборгском районе Ленинградской области.

Как рассказали в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в остановку общественного транспорта врезался автобус ПАЗ. Инцидент произошел утром на автодороге «Парголово – Огоньки».

Грузовой автомобиль столкнулся с попутным маршрутным автобусом. От удара автобус въехал в остановку и наехал на пешеходов. В результате аварии два человека получили тяжелые травмы и скончались на месте. Два пассажира автобуса пострадали и были госпитализированы.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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