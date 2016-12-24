Авиасообщение между Таджикистаном и Россией восстановлено

Москва, 24 декабря. Авиасообщение между Россией и Таджикистаном восстановлено, подтвердили в справочной службе аэропорта Душанбе.

Ранее в столицу Таджикистана с двухчасовым опозданием вылетел рейс авиакомпании «Уральские авиалинии». Причиной задержки стало то, что экипаж ожидал получения разрешения на вылет.

В аэропорту не смогли пояснить, почему авиасообщение было восстановлено и как долго оно продлится, сообщает Лайф.

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Напомним, Минтранс Таджикистана сообщил об отмене рейсов «Уральских авиалиний» из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска в ответ на приостановку рейсов таджикского авиаперевозчика Somon Air.