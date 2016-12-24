Ученые рассказали, куда нужно переехать Санта-Клаусу

Москва, 24 декабря. Ученые Лундского университета в Швеции выяснили, в каком городе удобнее жить Санта-Клаусу.

Исследователи изучили снимки земного шара и вычислили, что в этом году Санта-Клаусу лучше жить в городе Йокмокк. Как рассказали в пресс-службе университета, специалисты вычислили точку, с которой новогоднему волшебнику было бы удобнее рассылать подарки для населения всего мира.

Эксперты рассказали, что в 1992 году Санта-Клаусу было удобнее жить в норвежском острове Ян-Майен. Ученые добавили, что зафиксированные на снимках ночные огни достаточно точно отражают модели миграции и могут быть применены в мировом масштабе.

Ранее Газета.Ru писала, что киевлянам заменили Деда Мороза на Санта-Клауса.