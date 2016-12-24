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Онищенко рассказал Time, как Порошенко ворует миллионы долларов на Украине
Украина

Онищенко рассказал Time, как Порошенко ворует миллионы долларов на Украине

Сегодня 10:31
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Онищенко рассказал Time, как Порошенко ворует миллионы долларов на Украине

Киев, 24 декабря. Американский еженедельник Time опубликовал статью депутата Верховной рады Александра Онищенко, в которой он обвиняет президента Украины Петра Порошенко в коррупции.

«Я лично был свидетелем того, как президент П.Порошенко участвует в коррупции в массовых и беспрецедентных масштабах», — пишет Онищенко. 

По его словам, он также был свидетелем того, как за последние три года украинский президент «украл сотни миллионов долларов, требуя откаты от каждого контракта, связанного с любым государственным предприятием на Украине». Если кто-то, по словам Онищенко, отказывался платить, сразу же подвергался нападкам со стороны правительства.

При этом депутат рады заявил, что его случай «является классическим примером тактики Порошенко». Почувствовав опасность, Порошенко якобы натравил на него Национальное бюро по борьбе с коррупцией. 

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Олеся Волкова
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