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ВСУ нарушили перемирие, 140 раз обстреляв территорию ДНР
Новороссия

ВСУ нарушили перемирие, 140 раз обстреляв территорию ДНР

Сегодня 10:14
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ВСУ нарушили перемирие, 140 раз обстреляв территорию ДНР

Донецк, 24 декабря. ВСУ в ночь на субботу после наступления режима тишины применили реактивные системы залпового огня «Град». В общей сложности зафиксировано около 140 обстрелов из различного типа вооружений.

Как сообщил журналистам представитель министерства обороны ДНР, после 00.00 24 декабря количество обстрелов составило около 140. 

Нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в нескольких населенных пунктах республики. В частности, под обстрел ВСУ попали Горловка, Спартак, Ясиноватая, Крутая балка, Александровка, поселок Трудовские на окраине Донецка, Коминтерново, Ленинское, Саханка, Безыменное. 

«По Крутой балке работали «Грады», — сообщил представитель ополченцев.

За прошедшую ночь представители оборонного ведомства ДНР зафиксировали два прямых попадания в дома в городе Ясиноватая и три прямых попадания в населенном пункте Коминтерново на юге республики. Как отметил представитель ведомства, «в Ясиноватой все повреждения были отмечены после 24.00». 

По его словам, пострадавших среди мирного населения нет.

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