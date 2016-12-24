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Новости Новороссии: Донбасс недолго наслаждался тишиной, в ЛНР опровергли слухи о захвате села под Дебальцево
Новороссия

Новости Новороссии: Донбасс недолго наслаждался тишиной, в ЛНР опровергли слухи о захвате села под Дебальцево

Сегодня 10:51
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Новости Новороссии: Донбасс наслаждается тишиной, в ЛНР опровергли слухи о захвате сел под Дебальцево

Новороссия, 24 декабря. Народная милиция ЛНР опровергла растиражированную в украинских СМИ информацию о том, что ВСУ захватили населенный пункт в районе Дебальцево. В Донбассе вступил в силу режим прекращения огня. Энергетики ДНР восстановили подачу электричества во все районы Дебальцево.

Калиново и Калиновка под ударами тяжелых минометов ВСУ

По информации оборонного ведомства Луганской народной республики, за прошедшие сутки украинские подразделения десять раз открывали огонь по опорным пунктам военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Киевские силовики трижды обстреляли окрестности села Калиновка из артиллерийских орудий калибрами 152 и 122 мм и минометов калибра 120 мм. Огонь велся с направления поселка городского типа Луганское. Из тяжелой 152-мм артиллерии с направления населенного пункта Мироновский также было обстреляно Дебальцево, рассказал источник в ведомстве.

Под ударами минометов калибра 120 мм трижды оказывался район села Калиново. Оно обстреливалось с позиций подразделений ВСУ недалеко от Попасной и села Троицкое. По населенным пунктам Крутая Гора и Желтое велся огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия с направления села Лобачево. Кроме того, под обстрелом в очередной раз оказались позиции Народной милиции ЛНР в районе памятника князю Игорю. Они обстреливались с направления Станицы Луганской из различных видов стрелкового оружия.

Новости Новороссии: Донбасс наслаждается тишиной, в ЛНР опровергли слухи о захвате сел под Дебальцево

Источник в штабе Народной милиции республики также добавил, что пострадавших среди мирного населения и разрушений в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано.

Луганск подтверждает соблюдение режима без огня

Как подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства ЛНР майор Андрей Марочко, подразделения Народной милиции соблюдают установленный режим перемирия, обстрелов с позиций военнослужащих ВСУ по состоянию на 01.00 также не было зафиксировано.

24 декабря с 00.00 часов вступил в силу режим прекращения огня на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Представитель штаба Народной милиции отметил, что республиканские силы неукоснительно соблюдают установленное перемирие и намерены соблюдать его в дальнейшем. Таким образом, оборонное ведомство ЛНР в очередной раз подтверждает приверженность минскому процессу и намерение урегулировать конфликт мирным путем, резюмировал он.

Что касается украинской стороны, то, по крайней мере, по состоянию на 01.00 обстрелов с позиций подразделений ВСУ зафиксировано не было. Таким образом, украинская сторона придерживалась установленного режима тишины, добавил Андрей Марочко. При этом в ДНР заявили, что ВСУ с начала вступления перемирия в силу 140 раз обстреляли позиции ополчения.

Напомним, ранее глава делегации ДНР на переговорах Денис Пушилин сообщил о том, что участники контактной группы на недавней встрече, состоявшейся в Минске 21 декабря, договорились о введении перемирия на время празднования Нового года и Рождества.

В дома жителей Дебальцево вернулся свет

Исполняющий обязанности руководителя администрации Дебальцево Александр Рейнгольд заявил, что нарушенное в результате обстрелов со стороны подразделений ВСУ энергоснабжение города было восстановлено энергетиками ДНР.

В ходе массированных артиллерийских обстрелов окраин Дебальцево с позиций украинских силовиков линии электропередачи получили многочисленные осколочные повреждения. В общей сложности было зафиксировано восемь попаданий. Однако бригадам энергетиков удалось в кратчайший срок провести необходимые восстановительные работы и восстановить подачу электроэнергии во все районы Дебальцево, рассказал глава городской администрации.

Напомним, ранее представители оборонного ведомства ЛНР сообщили о том, что Дебальцево было полностью обесточено из-за непрекращающихся интенсивных обстрелов со стороны украинской армии.

Киев пытается оправдать огромные потери под Дебальцево

Официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко опроверг информацию о том, что украинским силовикам в ходе столкновения удалось занять населенные пункты в районе Дебальцево.

Андрей Марочко

Ранее украинские издания СМИ растиражировали дезинформацию о том, что подразделения ВСУ установили контроль над одним из населенных пунктов в окрестностях Дебальцево. Тем не менее, по данным представителя оборонного ведомства ЛНР, ни одно из сел или поселков, подконтрольных республиканским силам, в том числе под Дебальцево, не было занято украинскими подразделениями:

«Украинские СМИ выдают желаемое за действительное и в очередной раз распространяют лживую информацию»

Напомним, с 18 декабря украинские военнослужащие при поддержке артиллерии и минометов предприняли несколько попыток прорыва обороны ЛНР в районе Дебальцево. Однако в ходе вынужденных прямых столкновений украинская сторона, согласно информации Эдуарда Басурина, потеряла около 100 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, было ликвидировано несколько единиц бронетехники ВСУ.

комментарии
Алексей Громов
#эдуард басурин #андрей марочко #александр рейнгольд
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