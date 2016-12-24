Донбасс: ВСУ заняли поселок в «серой зоне» на Дебальцевском направлении

Луганск, 24 декабря. Украинские войска в рамках переброски сил к линии соприкосновения заняли находящийся в «серой зоне» в районе Светлодарска поселок Новолуганское, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Марочко отметил, что ополченцы держат оборону и не ведут наступление на позиции ВСУ. По его мнению, размещение ВСУ в Новолуганском, «говорит только о том, что противник стягивает личный состав к линии соприкосновения на Дебальцевском направлении».

«Кроме того населенный пункт Новолуганское является пригородом населенного пункта Светлодарск, откуда размещенные там в пятницу артподразделения ВСУ совершили артобстрел жилых районов Дебальцево», — цитирует Марочко ЛуганскИнформЦентр.

Ранее в субботу сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки десять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. В оборонном ведомстве отметили, что после 00.00 24 декабря случаев нарушения режима тишины не зафиксировано.