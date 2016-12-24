Сирия сегодня: удары по ИГ в Хомсе, Алеппо под обстрелом, Ракка перед выбором

Сирия, 24 декабря. Россия поставила Ракку и Идлиб перед выбором. США решили снабдить вооружением умеренную оппозицию. В провинциях Алеппо, Дамаск и Хама зафиксированы 25 нарушений перемирия. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Ракка и Идлиб перед выбором

В последнем телефонном разговоре Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада было решено сосредоточиться на соглашении о комплексном разрешении сирийского кризиса. Формулировка обтекаемая и широкая, она явно требует пояснения.

Как рассказал ФАН один из экспертов, у России существует специальное подразделение на территории Сирии. В ее задачи входит ведение переговоров с самыми разными национальностями, союзами и народностями. Итогом диалога становится либо прекращение борьбы населения против Дамаска, либо вступление этих народностей в ряды умеренной оппозиции, «Джебхат ан-Нусры» (запрещена на территории РФ) или ИГ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). В последнем случае завязываются боевые действия.

Таким образом, освобождение Алеппо ставит простой выбор и перед населением других сирийских городов, к которым совсем скоро подойдет сирийская армия. Речь идет о территории вокруг Ракки и Идлиба, где все еще надеются на помощь Запада. Пример Алеппо показывает, что зря.

США снабжают боевиков

Рубрика «Для сравнения». Чем занимались Россия и США в Сирии за последние сутки? Американский президент Барак Обама, например, успел подписать закон о военных расходах. Согласно документу, Штаты обязуются поставить сирийской оппозиции переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Понятно, что Вашингтон пообещал назвать все структуры этой оппозиции, которым предоставят вооружение — вместе с их местом расположения, а также оценкой их деятельности. Но есть ли Штатам вера, учитывая, кого они принимают за союзников на Ближнем Востоке.

На этом фоне российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии занимался какими-то «глупостями» — поставил восемь тонн гуманитарных грузов за сутки. Ценные вещи достались мирным жителям, покинувшим восточные районы Алеппо и находящимся в районах Жибрин и Аль-Хамдания. Одна тонна подарков досталась детям города Тартус. В центре также подчеркнули, что для жителей, покинувших Алеппо, по-прежнему работают пункты горячего питания и выдача предметов первой необходимости.

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Дамаск под обстрелом

Пятница в Сирии выдалась не самой спокойной: за сутки в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама зафиксированы 25 нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований. Активизировались вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам», обстрелявшие квартал в Алеппо, по традиции были заметны и силы «Джебхат ан-Нусры». Обстрелы наносились из минометов и стрелкового оружия.

При этом важно понимать, что ни российские ВКС, ни ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным группировкам, ранее заявившим о прекращении боевых действий, удары не наносили.

При этом не дремлет сирийская правительственная армия. ВВС Сирии нанесли удары по позициям террористов ИГ в районе города Дейр эз-Зор и в городе Аль-Растан, что в провинции Хомс. Данные о результатах ударов пока уточняются.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня незаконных вооруженных формирований в населенном пункте в провинции Дамаск, а также отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.