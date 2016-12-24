Донбасс: киевские силовики десять раз обстреляли позиции ЛНР

Луганск, 24 декабря. Киевские силовики за минувшие сутки десять раз обстреляли позиции Народной милиции в ЛНР.

Об этом рассказали в оборонном ведомстве республики. Под огнем силовиков оказался район села Калиновка. Населенный пункт был обстрелян трижды со стороны поселка городского типа Луганское. ВСУ применили артиллерийские орудия калибра 152 мм и 122 мм, а также 120-мм минометы.

Было обстреляно Дебальцево. Силовики стреляли в этом направлении из орудий калибра 152 мм. Под огонь ВСУ трижды попало Калиново. Силовики также обстреляли села Крутая Гора, Желтое, район памятника князю Игорю.

Ранее в ЛНР сообщили, что случаев нарушения режима тишины после объявленного ранее «рождественского перемирия» не зафиксировано. Минобороны ДНР зафиксировало новые нарушения перемирия в Донбассе.