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Крупный пожар в цехе на юго-востоке Москвы потушен
Происшествия

Крупный пожар в цехе на юго-востоке Москвы потушен

Сегодня 9:35
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Крупный пожар в цехе на юго-востоке Москвы потушен

Москва, 24 декабря. Пожар в цехе по производству пластиковых изделий на юго-востоке Москвы потушен. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По данным экстренных служб, пожарные ликвидировали пламя в двухэтажном здании. На данный момент на месте возгорания работают около 20 пожарно-спасательных расчетов.

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, пожар охватил площадь производственного здания в 1 тысяч квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы четыре человека. 

Ранее сообщалось, что 40 авто сгорели в Японии при пожаре на заводе по производству пенопласта. 

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Алия Шарафутдинова
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