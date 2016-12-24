Уголовное дело возбуждено после отравления 40 детей в Пермском крае

Пермь, 24 декабря. Следователи в Пермском крае возбудили уголовное дело после отравления 40 учащихся одной из школ региона.

Как рассказали в региональной прокуратуре, дети отравились после обеда в школе №121 города Верещагино Пермского края. За медицинской помощью обратились 40 детей. 27 детей, учащихся в начальной школе, были госпитализированы с диагнозом «острый энтероколит». Остальных школьников отправили на амбулаторное лечение.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что еду для школы поставляет «Верещагинский комбинат детского питания». Региональный Роспотребнадзор приостановил работу предприятия на 30 суток.