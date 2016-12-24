FAN-TV Лента новостей
Уголовное дело возбуждено после отравления 40 детей в Пермском крае
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после отравления 40 детей в Пермском крае

Сегодня 9:13
88

Уголовное дело возбуждено после отравления 40 детей в Пермском крае

Пермь, 24 декабря. Следователи в Пермском крае возбудили уголовное дело после отравления 40 учащихся одной из школ региона.

Как рассказали в региональной прокуратуре, дети отравились после обеда в школе №121 города Верещагино Пермского края. За медицинской помощью обратились 40 детей. 27 детей, учащихся в начальной школе, были госпитализированы с диагнозом «острый энтероколит». Остальных школьников отправили на амбулаторное лечение.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что еду для школы поставляет «Верещагинский комбинат детского питания». Региональный Роспотребнадзор приостановил работу предприятия на 30 суток.

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: Донбасс недолго наслаждался тишиной, в ЛНР опровергли слухи о захвате села под Дебальцево

Сегодня 10:51
43

Политолог Армен Гаспарян: на Западе привыкли винить Путина во всех проблемах

Сегодня 10:00
64

Сирия новости 24 декабря 2016 7.00: под Дамаском САА выдвигает террористам ультиматум, в Алеппо мирной жизни поможет русский батальон

Сегодня 7:00
731

Сирия новости 23 декабря 2016 22.30: курды отбили позиции ИГ в Ракке, ВВС САР зачищают Дамаск от боевиков

Вчера 22:30
788

На очереди Идлиб и Ракка: после освобождения Алеппо боевиков не спасет даже Запад

Вчера 21:41
1304
Показать еще
Прямая трансляция

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Новости Новороссии: Донбасс недолго наслаждался тишиной, в ЛНР опровергли слухи о захвате села под Дебальцево

10:51

Автобус въехал в остановку в Ленобласти, есть погибшие

10:46

Авиасообщение между Таджикистаном и Россией восстановлено

10:40

Ученые рассказали, куда нужно переехать Санта-Клаусу

10:33

Онищенко рассказал Time, как Порошенко ворует миллионы долларов на Украине

10:31

Три человека погибли в крупном пожаре в Новой Москве

10:23

ВСУ нарушили перемирие, 140 раз обстреляв территорию ДНР

10:14

Донбасс: ВСУ заняли поселок в «серой зоне» на Дебальцевском направлении

10:03

Политолог Армен Гаспарян: на Западе привыкли винить Путина во всех проблемах

10:00

Донбасс: киевские силовики десять раз обстреляли позиции ЛНР

9:47

Крупный пожар в цехе на юго-востоке Москвы потушен

9:35

Минобороны ДНР зафиксировало новые нарушения перемирия в Донбассе

9:25
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Новости Новороссии: Донбасс недолго наслаждался тишиной, в ЛНР опровергли слухи о захвате села под Дебальцево
Читать
Закрыть