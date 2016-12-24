FAN-TV Лента новостей
Депутат Рады рассказал США о «беспрецедентной» коррумпированности Порошенко
Украина

Депутат Рады рассказал США о «беспрецедентной» коррумпированности Порошенко

Сегодня 9:02
116

Депутат Рады рассказал США о «беспрецедентной» коррумпированности Порошенко

Киев, 24 декабря. Депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко рассказал о «чрезвычайной» коррумпированности президента страны Петра Порошенко.

Статью Онищенко опубликовал американский журнал Time. По словам депутата, Порошенко наживает себе огромные капиталы на откатах. Онищенко рассказал, что стал врагом украинской власти после попытки разоблачить систему коррупции, имеющую место в самых высоких эшелонах Киева. Онищенко напомнил, что был лишен депутатской неприкосновенности, на родине против него было открыто множество уголовных дел.

Он также обвинил Порошенко в коррупции, которая имеет «беспрецедентные масштабы». По его данным, украинский президент украл сотни миллионов долларов, требуя откаты с каждого контракта, которые заключают государственные предприятия. Онищенко также призвал положить конец преступной деятельности Порошенко.

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 24 декабря 2016 7.00: под Дамаском САА выдвигает террористам ультиматум, в Алеппо мирной жизни поможет русский батальон

Сегодня 7:00
489

Сирия новости 23 декабря 2016 22.30: курды отбили позиции ИГ в Ракке, ВВС САР зачищают Дамаск от боевиков

Вчера 22:30
719

На очереди Идлиб и Ракка: после освобождения Алеппо боевиков не спасет даже Запад

Вчера 21:41
1176

Новости США: Дональд Трамп признался в «усофобии», «предавших» Клинтон выборщиков настигло возмездие

Вчера 21:09
999

Олейник о суде по госперевороту на Украине: Такому букету преступлений позавидует даже ИГИЛ

Вчера 20:41
831
Показать еще
Прямая трансляция

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Донбасс: киевские силовики десять раз обстреляли позиции ЛНР

9:47

Крупный пожар в цехе на юго-востоке Москвы потушен

9:35

Минобороны ДНР зафиксировало новые нарушения перемирия в Донбассе

9:25

Уголовное дело возбуждено после отравления 40 детей в Пермском крае

9:13

Депутат Рады рассказал США о «беспрецедентной» коррумпированности Порошенко

9:02

Силовики ликвидировали двух боевиков в Дагестане

8:52

Ювелирный магазин ограбили в Москве

8:51

Додон обещает, что решит проблему Приднестровья «ко всеобщей выгоде»

8:51

Пограничники начали проверять социальные сети туристов, приезжающих в США

8:43

Спортивное питание Поветкина отправлено на экспертизу

8:35

Правительство РФ распределило 31,6 млрд рублей регионам на лекарства

8:33

Грабители отобрали у бизнесмена 9 млн рублей в Москве

8:32
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Донбасс: киевские силовики десять раз обстреляли позиции ЛНР
Читать
Закрыть