Киев, 24 декабря. Депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко рассказал о «чрезвычайной» коррумпированности президента страны Петра Порошенко.

Статью Онищенко опубликовал американский журнал Time. По словам депутата, Порошенко наживает себе огромные капиталы на откатах. Онищенко рассказал, что стал врагом украинской власти после попытки разоблачить систему коррупции, имеющую место в самых высоких эшелонах Киева. Онищенко напомнил, что был лишен депутатской неприкосновенности, на родине против него было открыто множество уголовных дел.

Он также обвинил Порошенко в коррупции, которая имеет «беспрецедентные масштабы». По его данным, украинский президент украл сотни миллионов долларов, требуя откаты с каждого контракта, которые заключают государственные предприятия. Онищенко также призвал положить конец преступной деятельности Порошенко.