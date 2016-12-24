Ювелирный магазин ограбили в Москве

Москва, 24 декабря. Неизвестные похитили два лотка с ювелирными украшениями из торгового центра «Трамплин» на западе Москвы.

Как рассказали в пресс- службе столичного ГУ МВД РФ, инцидент произошел около 21.00 в торговом центре, расположенном на Ярцевской улице около станции метро «Молодежная». Четверо неизвестных вошли в ювелирный магазин. Пока двое отвлекали продавцов, двое других украли с витрины два лотка с драгоценностями. Затем злоумышленники скрылись.

На данный момент сумма ущерба магазину уточняется. Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет подозреваемых.

Ранее ФАН опубликовал видео дерзкого ограбления ювелирного магазина в Петербурге.