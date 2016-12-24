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Додон обещает, что решит проблему Приднестровья «ко всеобщей выгоде»
Политика

Додон обещает, что решит проблему Приднестровья «ко всеобщей выгоде»

Сегодня 8:51
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Додон обещает, что решит проблему Приднестровья «ко всеобщей выгоде»

Кишинев, 24 декабря. Решить проблему приднестровского вопроса, и при этом «в интересах большинства жителей по обе стороны Днестра» намерен новый президент Молдавии Игорь Додон.

Как сообщает «Интерфакс», речь об этом, в том числе, шла на встрече Додона с российским вице-премьером и представителем президента РФ по Приднестровью Дмитрием Рогозиным.

Российский политик заявил, что на днях встречался с главой непризнанной республики Вадимом Красносельским, с которым также были обсуждены вопросы, и задачи, стоящие перед Приднестровьем.

По мнению Рогозина, Тирасполь должен донести до Кишинева экономические проблемы, а также вопросы, которые волнуют жителей непризнанной республики.
 

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Алексей Громов
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