Пограничники начали проверять социальные сети туристов, приезжающих в США

Вашингтон, 24 декабря. Пограничники Соединенных Штатов Америки начали проверять информацию о социальных сетях туристов.
Как пишет Engadget, иностранцы, посещающие США по программе безвизового режима, должны ответить на вопрос, связанный с выходом в онлайн.
Как пишут американские СМИ, дополнительная проверка предпринята для выявления возможных террористических угроз.
Напомним, как писала Газета.Ru, данная инициатива ранее получила критику из-за нарушения конфиденциальности пользователей.
Ранее сообщалось, что незаконно проникший в Россию американец отправится под суд в Сибири.