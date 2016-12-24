Пограничники начали проверять социальные сети туристов, приезжающих в США

Вашингтон, 24 декабря. Пограничники Соединенных Штатов Америки начали проверять информацию о социальных сетях туристов.

Как пишет Engadget, иностранцы, посещающие США по программе безвизового режима, должны ответить на вопрос, связанный с выходом в онлайн.

Как пишут американские СМИ, дополнительная проверка предпринята для выявления возможных террористических угроз.

Напомним, как писала Газета.Ru, данная инициатива ранее получила критику из-за нарушения конфиденциальности пользователей.

Ранее сообщалось, что незаконно проникший в Россию американец отправится под суд в Сибири.