Спортивное питание Поветкина отправлено на экспертизу

Москва, 24 декабря. Спортивное питание из рациона российского боксера Александра Поветкина будет исследовано в специальной лаборатории.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова руководителя компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, экспертиза продуктов, которую употреблял в пищу российский спортсмен, необходима для того, чтобы понять, откуда в организме спортсмена оказался запрещенный препарат.

Напомним, из-за того, что в допинг-пробе Поветкина был обнаружен остарин, пришлось отменить бой россиянина с канадцем Бермейном Стиверном. Есть предположение, что вещество могло попасть в организм нашего боксера через пищу.