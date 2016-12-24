Правительство РФ распределило 31,6 млрд рублей регионам на лекарства

Москва, 24 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утверждено распределение в 2017 году субвенций бюджетам регионов в размере 31,609 млрд рублей для обеспечения отдельных категорий граждан лекарствами и медизделиями, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Подписанный документ распределяет субвенций общим объемом 31,609 млрд рублей на финансовую помощь отдельным категориям граждан по обеспечению лекарствами по рецептам, а также медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Так, к примеру, Москва получит 4743507,7 тыс. рублей, а Санкт-Петербург — 1381968,4 тыс. рублей.