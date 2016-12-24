Грабители отобрали у бизнесмена 9 млн рублей в Москве

Москва, 24 декабря. Неизвестные, угрожая пистолетом, отобрали 9 миллионов рублей у бизнесмена, торгующего на рынке в новой Москве.

Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ. Грабители напали на предпринимателя накануне на автомобильной парковке на территории рынка, расположенного в поселке Мосрентген.

Неизвестные в масках напали на двух мужчин, находящихся в грузовом корабле DAF. Они нанесли им многочисленные побои. Под дулом пистолета злоумышленники отобрали у одного из потерпевших 9 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает преступников.