40 авто сгорели в Японии при пожаре на заводе по производству пенопласта

Хего (Япония), 24 декабря. Крупный пожар полыхает на промышленном предприятии в префектуре Хеге, что в центральной части Японии. Пламя перекинулось на расположенную рядом стоянку, где сгорели 40 автомобилей.

Как сообщают местные СМИ, из-за чрезвычайного происшествия были эвакуированы жильцы близлежащих домов. Кроме того, как информируют спасательные ведомства, без электричества остались около 250 семей.

Уточняется, что пожар на заводе по производству пенопласта полыхает на территории почти 100 квадратов, и полностью охватил один из корпусов промышленного предприятия.

Добавим, что данные о пострадавших не поступали.

