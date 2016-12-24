Небывалый снегопад остановил поезда и самолеты на Хоккайдо

Токио, 24 декабря. На самый северный японский остров Хоккайдо обрушился сильнейший за последние 50 лет снегопад. Буйство стихии привело к транспортному коллапсу в административном центре одноименной префектуры Саппоро.

Как сообщает телеканал NHK, аэропорт Син-Титосэ отменил в общей сложности более 280 рейсов. С центрального вокзала Саппоро временно не ходят поезда.

Синоптики сообщают, что в пятницу на Хоккайдо выпало около 96 см снега. Коммунальные службы не справляются с расчисткой улиц. На некоторых городских магистралях расчищено по одной полосе движения, встречным машинам приходится проезжать участки по очереди.