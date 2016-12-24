Новое в ОСАГО: поправки в закон согласовали ЦБ и Минфин

Москва, 24 декабря. Поправки ко второму чтению закона об ОСАГО согласовали Центральный Банк РФ и министерство финансов. Об этом пишет «Газета.ru».

Как отмечается, нововведения в законе прописываются прежде всего в том моменте, что возмещение ремонта будет касаться легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам.

Кроме того, отдельно прописываются требования к сервисам, где будет проходить восстановительный ремонт. В частности, это касается близости к месту ДТП и сроках ремонта.

Также поправки касаются и «тяжелых жизненных обстоятельств», среди которых — получение травм, не позволяющих управлять автомобилем и летальных случаев. Тогда выплату можно будет получить деньгами.