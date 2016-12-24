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Рогозин: РФ заинтересована в активизации переговоров по Приднестровью
Политика

Рогозин: РФ заинтересована в активизации переговоров по Приднестровью

Сегодня 8:12
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Рогозин: РФ заинтересована в активизации переговоров по Приднестровью

Кишинев, 24 декабря. Россия заинтересована в активизации переговоров по приднестровскому урегулированию.

Об этом рассказал вице-премьер РФ, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии и представитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин.

Рогозин провел переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном. Он напомнил, что ранее встречался с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Он обсудил с ним задачи, стоящие перед непризнанной республикой. По мнению вице-премьера, исполнительная власть Приднестровья могла бы доложить президенту Молдавии об экономических проблемах, которые волнуют жителей левобережья Днестра.

Ранее сообщалось, что Рогозин провел успешные переговоры с новым президентом Молдавии. 

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Алия Шарафутдинова
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