Рогозин: РФ заинтересована в активизации переговоров по Приднестровью

Кишинев, 24 декабря. Россия заинтересована в активизации переговоров по приднестровскому урегулированию.

Об этом рассказал вице-премьер РФ, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии и представитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин.

Рогозин провел переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном. Он напомнил, что ранее встречался с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Он обсудил с ним задачи, стоящие перед непризнанной республикой. По мнению вице-премьера, исполнительная власть Приднестровья могла бы доложить президенту Молдавии об экономических проблемах, которые волнуют жителей левобережья Днестра.

Ранее сообщалось, что Рогозин провел успешные переговоры с новым президентом Молдавии.