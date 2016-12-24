Шесть тысяч человек провели две ночи в аэропорту из-за снега в Японии

Токио, 24 декабря. Около шести тысяч человек вынуждены были оставаться в японском аэропорту «Новый Титосэ» из-за снега и шквалистого ветра.

Как рассказали местные СМИ, авиапассажиры не смогли вылететь с острова Хоккайдо. Накануне в Саппоро выпало 96 сантиметров снега. Метеорологи рассказали, что впервые с 1966 года количество осадков в декабре превысило 90 сантиметров.

В аэропорту «Новый Титосэ» были задержаны около 287 рейсов. В населенном пункте также было отменено движение 262 электропоездов. Люди не могли уехать домой и оставались в аэропорту две ночи. В субботу утром возобновлено авиасообщение.