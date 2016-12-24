Международный детский хоккейный турнир стартовал в Благовещенске

Благовещенск, 24 декабря. С победы хозяев над гостями из КНР стартовал в Благовещенске международный детский хоккейный турнир под символическим названием «Добрый лед».

Как сообщает ТАСС, команда из столицы Амурской области «Форвард» разгромила китайских сверстников со счетом 8:2. К слову, в символическом первом вбрасывании шайбы принял участие губернатор Козлов.

Он же принял участие и в церемонии открытия турнира, отметив, что в течение 2016-го года в регионе было открыты три новые ледовые арены, где на коньки смогли встать около 350 ребят.

Добавим, что всего в турнире «Добрый лед» участвуют несколько команд — из Благовещенска, Свободного, Нерюнгри, Ванино и Китая.