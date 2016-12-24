Москва, 24 декабря. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому утверждаются трансферты регионам на доплаты к пенсиям.

Документ опубликован на сайте Кабмина РФ. Отмечается, что председателем правительства «утверждено распределение в 2017 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов федерации на выплату доплат в размере 6417 миллионов рублей».

Доплаты получат около 420 тысяч человек. Средний размер доплат составит от 2142 до 8537 рублей.

Напомним, социальные доплаты в регионах выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте.