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Рейс «Уральских авиалиний» вылетел в Таджикистан, несмотря на запрет
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Рейс «Уральских авиалиний» вылетел в Таджикистан, несмотря на запрет

Сегодня 7:38
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Рейс «Уральских авиалиний» вылетел в Таджикистан, несмотря на запрет

Краснодар, 24 декабря. Борт «Уральский авиалиний» вылетел из Краснодара в Душанбе, несмотря на запрет властей Таджикистана.

Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло краснодарского аэропорта. Отмечается, что рейс улетел с двухчасовой задержкой. Изначально он должен был состояться в 03.15, но был перенесен на 05.21.

Напомним, накануне стало известно, что авиавласти Таджикистана отменили рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех городов России, в том числе из Краснодара. Такое решение было принято в ответ на приостановку полетов «Сомон Эйр» в ряд регионов России.

Ранее «Уральские авиалинии» прокомментировали запрет на полеты в Душанбе. 

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Алия Шарафутдинова
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