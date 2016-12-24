Папарацци застали фрау Меркель за рождественскими покупками

Берлин, 24 декабря. Канцлер Германии накануне Рождества была замечена в компании телохранителей в одном из крупнейших супермаркетов Берлина. Фрау Меркель делала там обычные предпраздничные покупки.

При этом, как отмечает издание Bild, в наборе, приобретенном главой немецкого Кабмина, не оказалось традиционных рождественских товаров. Меркель купила повседневные продукты — сливочное масло, картофель, паприку, конфеты, творог…

При этом, по традиции, канцлер ограничилась суммой в 100 евро и пришла в магазин со своими пакетами.

