Встреча Путина и Додона состоится 17 января

Кишинев, 24 декабря. Повестку переговоров Владимира Путина и Игоря Додона, которые запланированы на 17 января 2017 года, обсудил с новым президентом Молдавии российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Как сообщает РИА Новости, Игорь Додон поблагодарил Рогозина за приглашение и выразил уверенность, что встреча с российским лидером будет плодотворной. В перспективе новый президент Молдавии желает полного восстановления связей между странами.

Уточняется, что в ходе переговоров Путина и Додона будут обсуждаться два главных вопроса, стоящих на повестке дня. Во-первых, это возвращение на прилавки России молдавской продукции. Во-вторых, решение проблемы трудовых мигрантов.