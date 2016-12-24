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Минобороны РФ оснастит ВДВ новыми боевыми машинами десанта
Россия

Минобороны РФ оснастит ВДВ новыми боевыми машинами десанта

Сегодня 7:28
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Минобороны РФ оснастит ВДВ новыми боевыми машинами десанта

Москва, 24 декабря. Воздушно-десантные войска получат батальонный комплект современных боевых машин десанта.

Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны России. Торжественная церемония передачи батальонного комплекта современных БМД-4М состоится в субботу на одной из воинских частей Тульского соединения ВДВ.

В мероприятии примет участие командующий этим родом войск генерал- полковник Андрей Сердюков.

Отмечается, что с получением более 30 боевых машин, ВДВ будут иметь в своем составе полк, на вооружении которого находятся БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

Ранее сообщалось, что рязанское училище ВДВ оснастили новыми тренажерами.

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Алия Шарафутдинова
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