Рогозин ночью провел переговоры с президентом Молдавии Додоном

Кишинев, 24 декабря. Активизация российско-молдавского сотрудничества и приднестровское урегулирование стали основными темами переговоров, которые провел вице-премьер России Дмитрий Рогозин с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Как рассказали молдавские СМИ, встреча состоялась в 03.00 по местному времени (04:00 мск). Самолет «Аэрофлота», на котором летела делегация из Москвы, не смог сесть в Кишиневе из-за Тумана и направился в Будапешт.

Рогозин прилетел в Кишинев, когда улучшились погодные условия. Он передал президенту Молдавии приглашение посетить российскую столицу.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Игорь Додон заявил, что сохранение государственности его страны напрямую зависит от сотрудничества с Россией.