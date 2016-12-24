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Рогозин ночью провел переговоры с президентом Молдавии Додоном
Политика

Рогозин ночью провел переговоры с президентом Молдавии Додоном

Сегодня 7:18
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Рогозин ночью провел переговоры с президентом Молдавии Додоном

Кишинев, 24 декабря. Активизация российско-молдавского сотрудничества и приднестровское урегулирование стали основными темами переговоров, которые провел вице-премьер России Дмитрий Рогозин с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Как рассказали молдавские СМИ, встреча состоялась в 03.00 по местному времени (04:00 мск). Самолет «Аэрофлота», на котором летела делегация из Москвы, не смог сесть в Кишиневе из-за Тумана и направился в Будапешт.

Рогозин прилетел в Кишинев, когда улучшились погодные условия. Он передал президенту Молдавии приглашение посетить российскую столицу.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Игорь Додон заявил, что сохранение государственности его страны напрямую зависит от сотрудничества с Россией.

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Алия Шарафутдинова
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