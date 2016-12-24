Макфол обиделся: Трамп «поливает грязью» граждан США

Вашингон, 24 декабря. Майкл Макфол в крайней резкой форме отреагировал на твит Дональда Трампа о согласии с мнением Владимира Путина об «умении достойно проигрывать на выборах».

«Избранный президент поливает грязью американцев», — таким вот образом возмутился у себя в Twitter бывший посол в США в России, виртуально ответив Трампу на его краткое «так верно».

So now the President-elect and an autocrat in the Kremlin team up to trash an American. Unprecedented. Will Republicans speak up? https://t.co/Vef1g5tiFK — Michael McFaul (@McFaul) December 24, 2016

Напомним, что избранный президент Соединенных Штатов согласился с российским лидером, который в пятницу на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста по поводу поражения демократов на выборах, сказал: «нужно уметь достойно проигрывать».

