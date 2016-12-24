Число жертв отравления «Боярышником» достигло 75 человек

Иркутск, 24 декабря. Число погибших от отравления лосьоном «Боярышник» в Иркутской области достигло 75 человек.

Как рассказали в правоохранительных органах, около 20 человек остаются в больницах и получают медицинскую помощь.

Напомним, массовое отравление «Боярышником» произошло в ночь на 18 декабря. Вице-премьер России Александр Хлопонин заявил, что продажа спиртосодержащих медицинских препаратов, в том числе и лосьона «Боярышник», теперь будет разрешена только в аптеках и по рецептам в небольших упаковках.

Ранее сообщалось, что все погибшие в Иркутске от раствора боярышника вели асоциальный образ жизни.