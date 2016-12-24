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Цена слова: глава Lockheed Martin для Трампа снизит цену на истребители F-35
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Цена слова: глава Lockheed Martin для Трампа снизит цену на истребители F-35

Сегодня 6:59
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Цена слова: глава Lockheed Martin для Трампа снизит цену на истребители F-35

Вашингтон, 24 декабря. Цены на американские истребители F-35 будут снижены — предпринять все возможные меры для достижения этой цели пообещала Трампу глава корпорации Lockheed Martin.

«Я дала избранному президенту личное обязательство снизить стоимость истребителей», — приводит слова  Мэрилин Хьюсон агентство Reuters, добавив, что услышала слова Трампа о чересчур высоких ценах на F-35.

Разговор Трампа с Хьюсон состоялся вскоре после того, как республиканец заявил, что программа по созданию истребителей обходится бюджету Соединенных Штатов слишком обременительной.

Тогда же Трамп направил запрос в Boeing, попросив назвать цену на производство F-18 Super Hornet, сравнимых по характеристикам с F-35.
 

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Алексей Громов
#дональд трамп
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