Мэй призвала граждан Британии использовать возможности Brexit по максимуму

Лондон, 24 декабря. Использовать представившиеся после Brexit возможности по максимуму призвала граждан Великобритании премьер-министр Тереза Мэй. Об этом говорится в рождественском послании политика.

Как сообщает ТАСС, глава британского Кабмина назвала представившиеся после референдума возможности «историческими», которые позволят не только «объединить страну», но и принять некую «новую смелую роль для себя в мире».

Кроме того, премьер-министр выразила уверенность, что у Британии в новых условиях «развода» с Европейским союзом обязательно будут новые возможности для работы с международными партнерам, что, по ее мнению, приведет к повышению благосостояния и безопасности во всем мире.

Завершила Тереза Мэй рождественскую речь поздравлениями с наступающим праздником.

