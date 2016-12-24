FAN-TV Лента новостей
Обама повысил статус Киберкомандования ВС США
Весь мир

Обама повысил статус Киберкомандования ВС США

Сегодня 6:50
37

Обама повысил статус Киберкомандования ВС США

Вашингтон, 24 декабря. Действующий президент США Барак Обама поддержал повышение статуса Киберкомандования Вооруженных сил страны и отделение его от Агентства национальной безопасности (АНБ), занимающегося радиоэлектронной разведкой.

Американский глава отметил, что поддерживает повышение статуса Киберкомандования», и прекращение действующей практики совмещения данной структуры с АНБ. Процесс будет проходить поэтапно.

По его словам, он выступает за идею пополнения девяти существующих географических и функциональных командований американских Вооруженных сил. Киберкомандование должно стать десятым.

Кроме того, Киберкомандование и АНБ перестанет возглавлять один человек.

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 24 декабря 2016 7.00: под Дамаском САА выдвигает террористам ультиматум, в Алеппо мирной жизни поможет русский батальон

Сегодня 7:00
70

Сирия новости 23 декабря 2016 22.30: курды отбили позиции ИГ в Ракке, ВВС САР зачищают Дамаск от боевиков

Вчера 22:30
624

На очереди Идлиб и Ракка: после освобождения Алеппо боевиков не спасет даже Запад

Вчера 21:41
954

Новости США: Дональд Трамп признался в «усофобии», «предавших» Клинтон выборщиков настигло возмездие

Вчера 21:09
759

Олейник о суде по госперевороту на Украине: Такому букету преступлений позавидует даже ИГИЛ

Вчера 20:41
625
Показать еще
Прямая трансляция

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Рогозин ночью провел переговоры с президентом Молдавии Додоном

7:18

Макфол обиделся: Трамп «поливает грязью» граждан США

7:14

Число жертв отравления «Боярышником» достигло 75 человек

7:09

Цена слова: глава Lockheed Martin для Трампа снизит цену на истребители F-35

6:59

Обама повысил статус Киберкомандования ВС США

6:50

Мэй призвала граждан Британии использовать возможности Brexit по максимуму

6:45

Рогозин провел успешные переговоры с новым президентом Молдавии

6:32

Мужчина, угрожавший Трампу в Интернете расправой, арестован

6:31

Проверка морем: первый авианосец КНР участвовал в учениях в Желтом море

6:19

Трамп запросил в Госдепе список американских борцов с экстремизмом

6:12

Ученые выяснили причины и сроки гибели Земли

6:00

Глава Филиппин пригрозил спалить ООН

5:49
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Рогозин ночью провел переговоры с президентом Молдавии Додоном
Читать
Закрыть