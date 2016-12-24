Обама повысил статус Киберкомандования ВС США

Вашингтон, 24 декабря. Действующий президент США Барак Обама поддержал повышение статуса Киберкомандования Вооруженных сил страны и отделение его от Агентства национальной безопасности (АНБ), занимающегося радиоэлектронной разведкой.

Американский глава отметил, что поддерживает повышение статуса Киберкомандования», и прекращение действующей практики совмещения данной структуры с АНБ. Процесс будет проходить поэтапно.

По его словам, он выступает за идею пополнения девяти существующих географических и функциональных командований американских Вооруженных сил. Киберкомандование должно стать десятым.

Кроме того, Киберкомандование и АНБ перестанет возглавлять один человек.