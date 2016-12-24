Мужчина, угрожавший Трампу в Интернете расправой, арестован

Форт-Лодердейл (Флорида, США), 24 декабря. В США арестован 59-летний житель Флориды, угрожавший расправой Дональду Трампу. Об этом сообщает Associated Press.

Как оказалось, причиной для задержания немолодого мужчины стали его публичные высказывания, размещенные в Интернете в социальных сетях. Некий Кевин Крон, явный противник избранного президента США, угрожал тому дважды.

В первом сообщении житель Флориды разместил пост, в котором опубликовал фотографию Трампа и подпись, что у него есть оружие, которое пора бы уже пустить в ход. Во второй сообщении красовалось фото неизвестного со снайперской винтовкой за подписью, что республиканец «долго не протянет».

Этих двух фактов было достаточно правоохранителям, чтобы задержать возбудителя спокойствия.

