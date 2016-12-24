FAN-TV Лента новостей
Проверка морем: первый авианосец КНР участвовал в учениях в Желтом море
Весь мир

Проверка морем: первый авианосец КНР участвовал в учениях в Желтом море

Сегодня 6:19
65

Проверка морем: первый авианосец КНР участвовал в учениях в Желтом море

Пекин, 24 декабря. Первый авианосец КНР «Ляонин» второй раз за две недели участвовал в учениях, которые прошли у берегов Поднебесной в Желтом море. Об этом рапортует китайское оборонное ведомство.

Как отмечается, в ходе проведенных тренировок группа кораблей во главе с «Ляонином» пересекла акваторию моря, кроме того, во время учений истребители J-15 выполняли учебные взлеты и посадки с авианосца.

Вторые учения закрепили успех первых, которые прошли также в Желтом море на прошлой неделе. Как отмечают в министерстве обороны КНР, тогда отрабатывались элементы стрельбы.

Добавим, что «Ляонин» — первый в Китае авианосец, его построили на базе купленного у Украины недостроенного советского крейсера «Варяг».

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 24 декабря 2016 7.00: под Дамаском САА выдвигает террористам ультиматум, в Алеппо мирной жизни поможет русский батальон

Сегодня 7:00
70

Сирия новости 23 декабря 2016 22.30: курды отбили позиции ИГ в Ракке, ВВС САР зачищают Дамаск от боевиков

Вчера 22:30
624

На очереди Идлиб и Ракка: после освобождения Алеппо боевиков не спасет даже Запад

Вчера 21:41
954

Новости США: Дональд Трамп признался в «усофобии», «предавших» Клинтон выборщиков настигло возмездие

Вчера 21:09
759

Олейник о суде по госперевороту на Украине: Такому букету преступлений позавидует даже ИГИЛ

Вчера 20:41
625
Показать еще
Прямая трансляция

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Рогозин ночью провел переговоры с президентом Молдавии Додоном

7:18

Макфол обиделся: Трамп «поливает грязью» граждан США

7:14

Число жертв отравления «Боярышником» достигло 75 человек

7:09

Цена слова: глава Lockheed Martin для Трампа снизит цену на истребители F-35

6:59

Обама повысил статус Киберкомандования ВС США

6:50

Мэй призвала граждан Британии использовать возможности Brexit по максимуму

6:45

Рогозин провел успешные переговоры с новым президентом Молдавии

6:32

Мужчина, угрожавший Трампу в Интернете расправой, арестован

6:31

Проверка морем: первый авианосец КНР участвовал в учениях в Желтом море

6:19

Трамп запросил в Госдепе список американских борцов с экстремизмом

6:12

Ученые выяснили причины и сроки гибели Земли

6:00

Глава Филиппин пригрозил спалить ООН

5:49
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Рогозин ночью провел переговоры с президентом Молдавии Додоном
Читать
Закрыть