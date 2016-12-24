Проверка морем: первый авианосец КНР участвовал в учениях в Желтом море

Пекин, 24 декабря. Первый авианосец КНР «Ляонин» второй раз за две недели участвовал в учениях, которые прошли у берегов Поднебесной в Желтом море. Об этом рапортует китайское оборонное ведомство.

Как отмечается, в ходе проведенных тренировок группа кораблей во главе с «Ляонином» пересекла акваторию моря, кроме того, во время учений истребители J-15 выполняли учебные взлеты и посадки с авианосца.

Вторые учения закрепили успех первых, которые прошли также в Желтом море на прошлой неделе. Как отмечают в министерстве обороны КНР, тогда отрабатывались элементы стрельбы.

Добавим, что «Ляонин» — первый в Китае авианосец, его построили на базе купленного у Украины недостроенного советского крейсера «Варяг».