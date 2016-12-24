Рогозин провел успешные переговоры с новым президентом Молдавии

Кишинев, 24 декабря. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ночь на субботу провел успешные переговоры с новым президентом Молдавии Игорем Додоном.

О встрече с новым молдавским главой Рогозин сообщил в своем в Twitter.

«4 утра в Кишиневе. Переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном успешно завершились. Спешим теперь домой», — говорится в сообщении вице-премьера.

Подробности состоявшейся встречи и тема переговоров не сообщается.

Добавим, что Рогозин подтвердил, что Игорь Додон «принял приглашение» президента РФ Владимира Путина и прибудет в Россию в начале следующего года с первым официальным визитом.