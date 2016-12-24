FAN-TV Лента новостей
Рогозин провел успешные переговоры с новым президентом Молдавии
Весь мир

Рогозин провел успешные переговоры с новым президентом Молдавии

Сегодня 6:32
110

Рогозин провел успешные переговоры с новым президентом Молдавии

Кишинев, 24 декабря. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ночь на субботу провел успешные переговоры с новым президентом Молдавии Игорем Додоном.

О встрече с новым молдавским главой Рогозин сообщил в своем в Twitter.

«4 утра в Кишиневе. Переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном успешно завершились. Спешим теперь домой», — говорится в сообщении вице-премьера.

Подробности состоявшейся встречи и тема переговоров не сообщается.

Добавим, что Рогозин подтвердил, что Игорь Додон «принял приглашение» президента РФ Владимира Путина и прибудет в Россию в начале следующего года с первым официальным визитом.

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 24 декабря 2016 7.00: под Дамаском САА выдвигает террористам ультиматум, в Алеппо мирной жизни поможет русский батальон

Сегодня 7:00
204

Сирия новости 23 декабря 2016 22.30: курды отбили позиции ИГ в Ракке, ВВС САР зачищают Дамаск от боевиков

Вчера 22:30
651

На очереди Идлиб и Ракка: после освобождения Алеппо боевиков не спасет даже Запад

Вчера 21:41
1015

Новости США: Дональд Трамп признался в «усофобии», «предавших» Клинтон выборщиков настигло возмездие

Вчера 21:09
839

Олейник о суде по госперевороту на Украине: Такому букету преступлений позавидует даже ИГИЛ

Вчера 20:41
695
Показать еще
Прямая трансляция

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Небывалый снегопад остановил поезда и самолеты на Хоккайдо

8:16

Новое в ОСАГО: поправки в закон согласовали ЦБ и Минфин

8:13

Рогозин: РФ заинтересована в активизации переговоров по Приднестровью

8:12

Шесть тысяч человек провели две ночи в аэропорту из-за снега в Японии

8:02

Международный детский хоккейный турнир стартовал в Благовещенске

7:56

Правительство РФ обеспечило регионы деньгами для доплат пенсионерам

7:49

Папарацци застали фрау Меркель за рождественскими покупками

7:44

Рейс «Уральских авиалиний» вылетел в Таджикистан, несмотря на запрет

7:38

Встреча Путина и Додона состоится 17 января

7:30

Минобороны РФ оснастит ВДВ новыми боевыми машинами десанта

7:28

Рогозин ночью провел переговоры с президентом Молдавии Додоном

7:18

Макфол обиделся: Трамп «поливает грязью» граждан США

7:14
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Небывалый снегопад остановил поезда и самолеты на Хоккайдо
Читать
Закрыть