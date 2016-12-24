Ученые выяснили причины и сроки гибели Земли

Варшава, 24 декабря. Астрономы из Польши опубликовали сенсационные выводы, согласно которым становится понятно по какой причине и самое главное — из-за чего погибнет все живое на Земле.

Как сообщает портал Gizmodo, жизнь на нашей планете может прекратить существовать примерно через миллион с третью лет. К тому времени в опасной близости от Земли окажется звезда под названием «Глизе 710».

Расстояние между роковым для голубой планеты светилом и нашим Солнцем будет составлять какие-то 77 световых дня, что позволит «Глизе 710» изменить гравитацию космических тел и направить их на Солнечную систему, и на Землю в частности.

Проще говоря, наша планета будет атакована бомбардировками огромного числа метеоритов, что сводит сохранение чего-то живого на Земле практически на нет.

