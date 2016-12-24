Трамп запросил в Госдепе список американских борцов с экстремизмом

Вашингтон, 24 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп запросил в Госдепартаменте список лиц, занимающихся программами США по борьбе с экстремизмом.

Сообщается, что Госдеп и Министерство национальной безопасности США получили данный запрос от членов переходного штаба избранного главы государства.

Согласно имеющимся данным, Трампу нужна информация о сотрудниках, имеющих отношение к масштабному перечню программ, направленных на предотвращение экстремистской деятельности на территории Соединенных Штатов и за рубежом.

Цель получения данной информации не сообщается. Также неизвестно, предоставили ли ведомства указанные данные.