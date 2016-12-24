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Три человека заживо сгорели в частном доме в Новой Москве
Происшествия

Три человека заживо сгорели в частном доме в Новой Москве

Сегодня 5:45
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Три человека заживо сгорели в частном доме в Новой Москве

Москва, 24 декабря. Жертвами страшного пожара в Новой Москве стали три человека: в деревне Исаково полностью сгорел частный дом. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, трагедия разыгралась сегодня ночью в Троицком административном округе российской столицы. Возгорание произошло в частном деревянном доме, здание вспыхнуло как спичка, приехавшие на место ЧП спасатели не смогли отстоять его от огня.

В итоге, конструкция выгорела полностью, чуть позже, при разборе завалов на пепелище были найдены три тела. На месте инцидента работает следственная группа. Причины трагедии и личности погибших устанавливаются.
 

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Алексей Громов
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