Три человека заживо сгорели в частном доме в Новой Москве

Москва, 24 декабря. Жертвами страшного пожара в Новой Москве стали три человека: в деревне Исаково полностью сгорел частный дом. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, трагедия разыгралась сегодня ночью в Троицком административном округе российской столицы. Возгорание произошло в частном деревянном доме, здание вспыхнуло как спичка, приехавшие на место ЧП спасатели не смогли отстоять его от огня.

В итоге, конструкция выгорела полностью, чуть позже, при разборе завалов на пепелище были найдены три тела. На месте инцидента работает следственная группа. Причины трагедии и личности погибших устанавливаются.

