Уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими возбудили в Хабаровском крае

Хабаровск, 24 декабря. В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту аварии, жертвами которой стали пять человек, в том числе и 15-летняя девушка. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным правоохранителей, трагедия произошла в пятницу вечером на трассе, которая связывает краевой центр и город Комсомольск-на-Амуре. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель «Тойоты», который при обгоне столкнулся на «встречке» с «КИА Соренто».

В итоге в страшной аварии погибли все находившиеся в «японце» — четверо мужчин и 15-летняя девушка. Водитель «корейца» получил незначительные травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

Как уточняют в МВД, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч. 5 ст. 264 УК РФ), ведется следствие.

